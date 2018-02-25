Корейская Samsung официально представила флагманские Galaxy S9 и S9+ — смартфоны, которым как минимум до осени предстоит стать главными конкурентами топовой модели Apple — iPhone X, и "самым-самым" аппаратам всех остальных производителей. Все о характеристиках, дизайне и ценах Galaxy S9 и S9+, представленных сегодня на выставке MWC — в материале Вестей.Hi-tech.

Samsung Galaxy S9: дизайн и экраны

Предшественники "девяток" — Galaxy S8 и S8+ — оказались в числе лучших, если не самыми лучшими Android-смартфонами минувшего года. В Samsung, видимо, решили, что внешняя схожесть новых Galaxy S9 с прошлогодними флагманами их продажам ничуть не повредит. Как говорится, старый дизайн борозды не испортит — и вот перед нами смартфоны, которые отличит от вышедших весной 2017-го разве что наметанный глаз обозревателя гаджетов, да и то не с самого большого расстояния:

Samsung Galaxy S9 в, пожалуй, самом оригинальном из доступных цветов — фиолетовом

Samsung Galaxy S9+ в трех цветах — черном, фиолетовом и серебристом

Оба смартфона, как и прошлогодние, оснащены "бесконечными" экранами пропорций 18,5:9, изогнутыми по краям, с диагоналями 5,8 и 6,2 дюйма и разрешением 2960 на 1440 пикселей. На задних панелях тоже стекло, но размеры чуть изменились, так что использовать чехлы от Galaxy S8 с Galaxy S9 не получится.

Не выйдет это еще и потому, что Samsung изменила конфигурацию элементов на задней панели — датчик отпечатков пальцев теперь под объективом, а у Galaxy S9+ камера не одинарная, как у "восьмерки с плюсом", а двойная. К счастью, корейский производитель решил не убирать, следуя за неоднозначной модой, аудиоразъем. Осталась и кнопка Bixby — та самая, которую большинство пользователей прошлогодних флагманов Samsung регулярно нажимают по ошибке и почти никогда — намеренно.

Samsung Galaxy S9: начинка

В качестве системы-на-чипе Samsung установила в устройства микросхемы, произведенные по самому высокотехнологичному из освоенных на сегодня в коммерческом масштабе технологическому процессу — 10-нанометровому. Процессоры 8-ядерные, в США и на ряде других рынков это Qualcomm Snapdragon 845, в остальных странах — новейший чип Exynos 9810, разработанный компанией самостоятельно.

У Galaxy S9 4 ГБ оперативной памяти, у Galaxy S9+ — 6 ГБ, а встроенный накопитель у обоих аппаратов имеет емкость 64 ГБ. Его можно дополнить картой памяти microSD емкостью до 400 ГБ, размещаемой в отдельном слоте. Кроме того, будет выпущена "премиальная" версия Galaxy S9+ со встроенным накопителем емкостью 256 ГБ.

У компактной модели аккумулятор на 3000 мАч, у Galaxy S9+ — на 3,500 мАч. Оба смартфона защищены от воды и пыли (стандарт IP68) и поддерживают быструю беспроводную зарядку. Максимальная скорость передачи данных, на которую они способны в соответствующих сетях LTE (таких пока очень мало) — 1,2 Гбит/с.

Samsung Galaxy S9: камеры

Главное отличие новинок Samsung от прошлогодних флагманов компании — камеры с механически регулируемой диафрагмой. Это значит, что, в зависимости от условий съемки, Galaxy S9 может переключать размер относительного отверстия, через которое свет попадает на светочувствительную матрицу, между значениями f/1.5 до f/2.4.

При f/1.5, утверждает производитель, аппарат способен улавливать достаточно света для съемки фото чуть ли не в полной темноте. В свою очередь, апертура f/2.4 позволит камере избежать излишнего засвечивания снимка, сделанного под ярким солнцем. При этом доступны только эти два варианта раскрытия диафрагмы, никаких промежуточных положений она принимать не может.

Что касается двойной камеры Galaxy S9+, то она работает аналогично фотомодулю Galaxy Note 8 — второй "глаз" сконфигурирован на съемку с двукратным оптическим увеличением. При этом переключаться можно, нажимая кнопку быстрого зума на экране.

Сенсор одинарного фотомодуля у Galaxy S9 и двойного у Galaxy S9+ 12-мегапиксельный, как и у прошлогодних флагманов, однако его усовершенствовали — светочувствительность в условиях низкой освещенности повышена на 30%, атофокусировка с технологией dual pixel второго поколения работает быстрее и надежнее, а для видео стал доступен режим ультразамедленной съемки с частотой 960 кадров в секунду. Правда, максимальное разрешение видео в таком режиме — только HD, 1280 на 720 точек.

Переработали в Samsung и само приложение камеры — теперь между различными режимами съемки можно перемещаться, просто перелистывая экраны вправо-влево. Но главная программная "фишка" Galaxy S9, связанная с камерой — это AR Emoji (пресс-релиз российского офиса Samsung называет их, простите, "селфимоджи"), своеобразный ответ Samsung заклятому конкуренту, Apple, и ее "анимоджи", реализованным в iPhone X.

Фронтальная камера Galaxy S9/S9+ способна "отсканировать" лицо пользователя в 3D и по сотне точек построить трехмерную модель, создав уникального "мультяшного" персонажа, похожего на владельца телефона. Затем этот скан используется для генерации анимированных "гифок", которые можно отправлять в мессенджерах или постить в соцсети. Персонажей можно настраивать — например, меняя прическу, добавляя очки и т.п. Кроме того, можно снимать ролики с их участием — "селфимоджи" повторяют движения и, до определенной степени, мимику человека, на которого смотрит камера.

Samsung Galaxy S9: цена и дата начала продаж

В России Galaxy S9 и S9+ будут доступны в фирменных магазинах Samsung и салонах партнеров с 16 марта в цветах "черный бриллиант", "титан" (проще говоря, серебристый) и "ультрафиолет" (фиолетовый). Цена на смартфоны Galaxy S9 составит 59 990 рублей, Samsung Galaxy S9+ — 66 990 рублей и Samsung Galaxy S9+ со встроенным накопителем емкостью 256 ГБ – 74 990 рублей.