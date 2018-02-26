В начале января компания Vivo привозила на выставку Consumer Electronics Show (CES) прототип первого в мире смартфона, у которого сканер отпечатков пальцев расположен непосредственно под экраном. Впоследствии разработка была воплощена в X20 Plus UD — первом в своем роде коммерческом продукте, у которого нет клавиши "Домой" и других кнопок спереди и сзади, а практически вся его лицевая поверхность представляет собой один сплошной дисплей.

Идея получила дальнейшее развитие в концепте смартфона Apex, который на днях был представлен на барселонской выставке MWC 2018. У этой модели активная область сканера отпечатков занимает около трети экрана, за счет чего пользователь, взяв аппарат в руки, может не глядя приложить палец и снять блокировку. Также технология Vivo способна распознавать два разных отпечатка одновременно, что еще больше усиливает безопасность. Применяется ли в устройстве оптический датчик от Synaptics (Clear ID FS9500), как в случае с X20 Plus UD, производитель не уточнил.

Кроме того, компания смогла первой приблизиться к созданию поистине "бесконечного" экрана — рамки у Apex едва различимы, а его дисплей, кажется, висит в воздухе. Ради этого инженерам Vivo пришлось пойти на некоторые хитрости, пишет The Verge.

Во-первых, 8-мегапиксельная камера смартфона спрятана за панель и выдвигается, как перископ. При этом из корпуса она "выползает" не слишком быстро — за 0,8 секунды. Во-вторых, из-за узких рамок на лицевой панели Apex не нашлось места для фронтальных динамиков. В результате конструкторы сделали так, чтобы звук мог издавать сам экран, вибрируя подобно динамику.

Как говорят в Vivo, Apex был разработан в целях демонстрации технологических достижений компании. В его текущей форме аппарат в продажу не поступит.