Компания Huawei представила безрамочный ноутбук MateBook X Pro, который отличается очень необычным расположением веб-камеры — в нерабочем состоянии она спрятана прямо в клавиатуре, и "выпрыгивает" при нажатии кнопки. Такое решение повышает эффективность использования "бесконечного" дисплея FullView и успокаивает пользователей, опасающихся возможного нарушения приватности: сразу после видеозвонка 1-мегапиксельный "глазок" можно сложить внутрь лэптопа.

В то же время журналистам Engadget, подержавшим новинку Huawei в руках, инновация пришлась не по душе. В отличие от ноутбуков из линейки XPS от Dell, в которых веб-камера также расположена под экраном, но его можно наклонять, на MateBook X Pro положение камеры жестко зафиксировано. "Меня раздражало то, как трудно было избежать появления на экране двойного подбородка — я не была бы рада использовать это устройство для видеозвонков", — поделилась впечатлениями Шерлинн Лоу.

К похожему техническому решению пришли китайцы из Vivo. На выставку MWC 2018, которая в эти дни проходит в Барселоне, компания привезла прототип смартфона, у которого 8-мегапиксельный "глазок" выдвигается из корпуса, как перископ. Из-за рекордно узких рамок места для селфи-камеры на лицевой панели просто не нашлось, поэтому она была спрятана позади самого экрана.

Прочие спецификации MateBook X Pro включают 13,9-дюймовый тачскрин (3000х2000 пикселей), процессоры Intel Core i5/i7 8-го поколения, дискретную видеокарту Nvidia GeForce MX150 с 2 ГБ памяти (GDDR5), акустическую систему Dolby Atmos

В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев. Толщина корпуса лэптопы — 14,6 мм, вес — 1,33 кг. Емкости батареи хватит на 12 часов, чтобы воспроизводить видео в качество Full HD.

Представители Huawei пока не сообщают, будет ли MateBook X Pro продаваться на российском рынке — по-видимому, в руководстве компании окончательное решение на этот счет пока не принято. В Европе начальная модель с дискретной графикой MX150, процессором Core i5 и SSD-накопителем на 256 гигабайт обойдется почти в €1,5 тысячи.