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Полностью беспроводные наушники — то есть такие, где два "уха" не соединены проводом — уже пару лет как есть на рынке. Однако пока лишь очень немногим производителям удалось разработать продукт, который сочетал бы в себе удобство, эстетичный дизайн и высококлассный звук.

Дизайн, конструкция

Даже не вставляя наушники W800BT японской Onkyo в уши видишь, что эта модель продвинулась по пути к совершенству дальше других. Дизайн, в котором черный глянцевый пластик сочетается со сдержанным красным акцентом (на правом наушнике) и металлической отделкой, выглядит строго и стильно — рыночное позиционирование и репутация Hi-Fi бренда Onkyo, как-никак, обязывают. Во внешнем виде прослеживается язык дизайна, характерный для более дорогих моделей охватывающих наушников компании, например, A800.

Наушники поставляются в коробке, где помимо них и круглого зарядного футляра-аккумулятора лежат три пары сменных" затычек" на выбор, а также документация, включая понятную схему, объясняющую, как первый раз включить Onkyo W800BT и сопрячь со смартфоном или другим устройством с поддержкой Bluetooth-аудио. Наушники используют для передачи звука классический кодек SBC.

Для переноски и подзарядки W800BT служит круглый футляр-аккумулятор с прозрачной откидывающейся крышкой и зарядным проводом USB, элегантно прячущимся в углубление на корпусе.

Встроенные светодиодные индикаторы показывают уровень заряда — число светящихся точек соответствует тому, сколько раз еще футляр сможет подзарядить наушники. Во время зарядки (она занимает порядка полутора часов) на наушниках светятся белые индикаторы; когда аккумулятор заполнен, они гаснут. Одной подзарядки "ушей" хватает примерно на три часа, а от футляра их можно подзарядить еще пять раз. Для этого наушники надо разместить в углубления.

Настройка, управление, комфорт

Сопрягаются Onkyo W800BT легко — для перехода в режим сопряжения нужно только одновременно нажать на скрытые во внешней поверхности кнопки и удерживать их несколько секунд — сначала раздастся звук включения, а затем, секунд через пять — еще два коротких звуковых сигнала. После этого наушники можно обнаружить в меню настроек Bluetooth смартфона или компьютера. Выключаются наушники удерживанием тех же кнопок.

Разработчики решили не перегружать устройство органами управления — помимо двух встроенных кнопок, однократное нажатие на которые позволяет принять входящий вызов, их нет. Для того, чтобы поставить музыку на паузу или переключить трек, нужно будет достать смартфон.

Одна из главных проблем большинства полностью беспроводных вставных наушников (да и не только беспроводных) — надежная посадка в ухе. Проще говоря, многие модели легко оттуда вылетают, и хорошо если это произойдет дома или в спортзале — а если на улице, когда под ногами снежная каша, или в толчее в метро?

Разработчикам Onkyo W800BT этой проблемы удалось избежать. Даже с изолирующими насадками "по умолчанию", не совсем подходящими по размеру моим ушам, наушники надежно держались на месте благодаря специальным мягким "лапкам", помогающим зафиксироваться в ушной раковине. Небольшая пробежка показала — посадка более чем надежна.

При этом наушники легкие (7,5 граммов каждый) и даже по прошествии пары часов не вызывают дискомфорта. Вроде бы корпуса Onkyo W800BT довольно крупные, но в ухе чувствуешь только непосредственно амбушюры.

Звук

Теперь о самом главном. Японский бренд Onkyo cлавится чистым, открытым и естественным звучанием, то есть пользователь наушников слышит произведение именно в том виде, в котором его хотели бы донести до слушателей музыканты. Тут нет гипертрофированных басов (привет, Beats!) — только те, которые есть на записи, а звучание при этом живое, легкое и динамичное. Создаваемая специально разработанными 8,6-мм драйверами Onkyo W800BT звуковая картина на удивление широкая и натуральная.

Понятно, что некоторые аудиофилы из принципа даже слушать не станут наушники, если они не подключены к источнику звука проводом из бескислородной меди. Послушав W800BT, они бы были удивлены — лично мне кажется, что инженеры Onkyo выжали из звуковых возможностей беспроводного аудио и кодека SBC буквально все.

В Onkyo W800BT одинаково хорошо звучит и утонченный джаз, и динамичный рок, и романтические баллады, и умная электроника. Хорошо подобрав под свои уши размер амбушюр (напоминаю, что размеры правого и левого слуховых каналов могут отличаться, не обязательно использовать для обоих ушей один и тот же размер), можно добиться изоляции от внешних шумов и комфортно слушать не только музыку, но и подкасты даже в самолете.

Выводы

Рынок полностью беспроводных наушников быстро расширяется — лавры AirPods, самого массового (и, пожалуй, наиболее агрессивно рекламируемого) продукта в этой категории, не дают покоя ни ведущим производителям мобильных устройств вроде Samsung или Sony, ни малоизвестным китайским фабрикам.

Но Onkyo W800BT здесь стоят особняком. И дело не только в том, что они были первой ласточкой этого рынка — впервые прототип модели представили публике в сентябре 2015-го на выставке IFA, когда никто больше о возможности полностью избавить вставные наушники от проводов и не помышлял.

Благодаря усилиям японских инженеров эти наушники не только выглядят элегантно, но и играют "на все деньги" — подобной чистоты и аутентичности звучания от вставных беспроводных наушников с кодеком SBC пока не удалось добиться ни одному другому производителю. С учетом всего этого цена продукта в России с годовой гарантией производителя — 29 990 рублей — уже не вызывает шока. Просто красивый и высококачественный продукт по определению не может стоить дешево.

Характеристики и описание устройства на сайте производителя