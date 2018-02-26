Разработчики из России выпустили приложение MR Guide, которое позволяет любому желающему, не обладающему навыками программирования, создавать собственные голографические экскурсии и туры на очках дополненной реальности HoloLens. Конструктор позволяет интегрировать в AR-пространство любой цифровой контент, включая 360-градусные видео, фотографии, 3D-модели, текст и звуки, а также зависающие в воздухе указатели.

Как сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе Microsoft, создание AR-контента в MR Guide происходит "минимум в 2 раза быстрее" и обходится "в 3-4 раза дешевле стандартной разработки". Если раньше на создание виртуальной экскурсии требовалось 3–6 месяцев и участие экспертов, то MR Guide позволяет сделать за 20 минут.

С помощью приложения MR Guide создать свою голографическую экскурсию теперь не сложнее, чем сделать презентацию в PowerPoint, — сказал основатель и генеральный директор HoloGroup Александр Якубов. — Музеи, шоу-румы, выставочные стенды и другие инновационные пространства могут самостоятельно дополнить свою реальность любым интерактивным цифровым контентом, тем самым дополнительно привлечь внимание посетителей и гостей".

Тем не менее, стоит программа весьма дорого — 64 999 рублей. Из магазина Microsoft также можно скачать бесплатную, но ограниченную по времени Trial-версию.

HoloLens — это первый AR-гаджет Microsoft, предназначенный для просмотра так называемых голограмм Windows Holographic — виртуальных объектов, вплетенных в реальный мир. Прибор обладает собственным процессором, графическим чипом, камерами с углом обзора 120°x120°, акустической системой и массой датчиков. В 2016 году начались поставки "испытательской" версии AR-устройства (Development Edition) за $3 тысячи. Дата релиза потребительской модели пока не определена.