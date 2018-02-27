В Барселоне продолжается выставка Всемирный мобильный конгресс, MWC, и настала пора компании Sony удивить пользователей своими наработками. Компания представила сразу два флагмана: Xperia XZ2 и XZ2 Compact.

Дизайн у обоих устройств вполне классический, и, в то же время, в тренде: японцы тоже движутся в сторону "безрамочных" дисплеев. Разрешение FullHD+, но вот что должно подкупить пользователей, так это камера. Если верить техническим характеристикам, она даже лучше, чем у свежепрезентованного "самсунга".

Новую функциюполучила и фронтальная камера: тепреь она умеет делать 3D-селфи. С помощью приложения Sony 3D Creator она способна встраивать ваше лицо, например, вместо мордочки объемного розового кролика. Sony внедрили в новинку еще один тренд сезона: разблокировку смартфона по лицу.