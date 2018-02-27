К социальному приложению Vero, вышедшему еще в 2015 году, пришла неожиданная популярность. По наблюдениям аналитической компании Sensor Tower, еще неделю назад программа находилась вне топ-1500, а сегодня выбилась в лидеры магазина App Store. За последние сутки в Vero зарегистрировались 500 тысяч человек, и это только среди iOS-пользователей в США.

Авторы Vero называют свой проект "честной социальной сетью", которая "позволяет вам быть самим собой". Его разработку финансирует бизнесмен Айман Харири — сын бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири, чье состояние журнал Forbes оценивает в $1,33 миллиарда.

Программа очень похожа на Instagram за рядом исключений. Пользователи могут так же публиковать фотографии и ссылки, а также делиться рекомендациями книг, телешоу и фильмов. Однако в отличие от принадлежащего компании Марка Цукерберга сервиса, в Vero вообще не показывается реклама, а записи в ленте отображаются в хронологическом порядке, а не алгоритмически.

Создатели Vero делают сильный акцент на конфиденциальность. Контакты можно сгруппировать по уровню доступа и делиться постами со строго ограниченным кругом подписчиков (близкие друзья, приятели, родственники). Кроме того, в отличие от Instagram, программа собирает минимальный объем данных о своих пользователях (включая имена, адреса электронной почты и номера телефонов), но не делиться ими с рекламодателями и третьими лицами.

По данным App Annie, приложение переместилось с 566-й на 1-ю строчку в App Store всего за четыре дня. Как пишет Mashable, пользователи разочаровались в алгоритмическом ранжировании постов в Instagram, чем и был вызван внезапный всплеск популярности Vero. В "визуальной" соцсети Facebook можно найти сотни тысяч записей с хэштегом #Vero, в которых авторы приглашают своих подписчиков присоединиться к ним в новом приложении.