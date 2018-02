Авторитетный блогер, автор Twitter-аккаунта @evleaks Эван Бласс разместил фотографию, на которой "живьем" запечатлен предстоящий флагманский смартфон Huawei. Снимок подтверждает, что модель Huawei P20 будет обладать "челкой" на лицевой панели в стиле Essential Phone и iPhone X, причем выемка окажется даже меньшего размера, чем у смартфон Apple.

Huawei P20 (with two, not three, rear cameras) pic.twitter.com/GRJbIS8NNY