Блогер Эван Бласс (@evleaks), заслуживший надежную репутацию за достоверность своих утечек, выложил в твиттер изображение пока еще не анонсированной новинки BlackBerry. Следуя тренду, устройство под рабочим именем Ghost обладает безрамочным экраном с "вытянутым" соотношением сторон 18:9.

BlackBerry 'Ghost': a bezel-less, premium Android handset from licensee Optiemus; coming soon to India. pic.twitter.com/KTAvKbDl5v — Evan Blass (@evleaks) 26 февраля 2018 г.

Сканер отпечатков пальцев, по-видимому, разместится на задней панели. Физической QWERTY-клавиатуры, фирменной черты "ежевичных" смартфонов, у него не будет. Работать аппарат будет на Android.

Напомним, что BlackBerry перестала самостоятельно проектировать и выпускать смартфоны в 2016 году, лицензировав свой бренд китайцам из TCL. Эта фирма имеет право продавать смартфоны под "ежевичной" маркой (такие как KeyOne, Motion и DTEK60) в любой стране мира, за исключением Индии, Индонезии, Шри-Ланки, Непала и Бангладеш.

В связи с этим Ghost изготовит не TCL, а базирующаяся в Дели телекоммуникационная компания Optiemus. Возможно, продаваться она будет эксклюзивно в Индии. Когда именно выйдет новинка и сколько она будет стоить, Бласс не уточнил.