Блогер Эван Бласс (@evleaks), заслуживший надежную репутацию за достоверность своих утечек, выложил в твиттер изображение пока еще не анонсированной новинки BlackBerry. Следуя тренду, устройство под рабочим именем Ghost обладает безрамочным экраном с "вытянутым" соотношением сторон 18:9.

BlackBerry 'Ghost': a bezel-less, premium Android handset from licensee Optiemus; coming soon to India. pic.twitter.com/KTAvKbDl5v