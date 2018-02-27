В последний день выставки MWC 2018 компания Qualcomm представила серию мобильных процессоров Snapdragon 700, предназначенных для установки в смартфоны среднего ценового сегмента. Новая линейка сделает доступной на "середнячках" функции, предлагаемые флагманской, 800-й серией чипов Qualcomm.

Как заявляет производитель, движок Qualcomm AI Engine для обработки алгоритмов искусственного интеллекта будет работать на Snapdragon 700 вдвое быстрее, чем на чипах 660-й серии. Также новая "система на кристалле" откроет не самым дорогим устройствам доступ к ISP-чипу обработки изображений Spectra, который позволяет снимать с замедленном режиме, улучшает качество фотографий и видео с недоэкспонированными областями, осветляя картинку, подчеркивая видимость теней и устраняя цифровой шум.

В сравнении с 660-й серией Snapdragon 700 предложат на 30% более высокую энергоэффективность. А поддержка Quick Charge 4+ позволит смартфонам "средней руки" заряжаться с нуля до 50% примерно за 15 минут. Также заявлена поддержка последних LTE-модемов, Wi-Fi и Bluetooth 5.0.

Qualcomm уже начала поставки тестовых образцов производителям. Отгрузки готовой продукции стартуют в первой половине года. Это значит, что первые коммерческие продукты с Snapdragon 700, скорее всего, появятся уже к лету.