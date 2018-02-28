Британский оператор сотовой связи Vodafone, Nokia и Audi заявили о планах развернуть на Луне первую мобильную сеть. Необходимая аппаратура будет доставлена на поверхность спутника Земли посредством ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. Если все пойдет по плану, первая на Луне 4G-сеть может быть запущена уже в следующем году.

За первую первую в истории частную миссию на Луну ответственна организация PTScientists, которая изначально была учреждена с прицелом на участие в Lunar XPrize. Условия этого конкурса, объявленного Google в 2007 году, подразумевали доставку на Луну первого частного исследовательского аппарата.

Однако в январе этого года организаторы премии признали, что ни один из пяти оставшихся участников не успеет запустить луноход на спутник Земли к концу марта, поэтому призовые в размере $20 миллионов не достанутся никому. Несмотря на то что PTScientists ранее выбыла из конкурса, организация решила продолжить работу над лунной миссией.

Сеть мобильной связи на Луне будет создана при помощи технологии Ultra Compact Network на основе малой соты. Как говорят в Nokia, оборудование весит примерно столько же, сколько мешок с сахаром. В рамках миссии планируется высадить автономный модуль, после чего развернуть два лунохода Quattro производства Audi, которым 4G-сеть позволить "общаться" друг с другом.

Ожидается, что роверы посетят место, где был оставлен транспорт Apollo 17 ("Аполлон-17") с момента последней высадки на Луну в 1972 году. Картинка будет транслироваться на Землю в HD-качестве, пишет Mashable.