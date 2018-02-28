ASUS приурочила к проходящему в Барселоне Всемирному мобильному конгрессу (MWC) презентацию новой линейки смартфонов Zenfone — уже пятой по счету. Разберемся, что предлагает пользователям тайваньская компания в "упаковке", до боли напоминающей флагманский смартфон Apple.

ASUS Zenfone 5

ASUS Zenfone 5: характеристики и дизайн

Основным аппаратом линейки стал Zenfone 5. Отметим, что аппарат с таким названием компания уже выпускала, в 2014-м, так что постарайтесь не запутаться. Новинка — своего рода "премиальный середнячок". "Середнячок", потому что система-на-чипе здесь хотя и актуальная, но совсем не флагманская — Qualcomm Snapdragon 636, подробнее о которой Вести.Hi-tech писали в момент анонса осенью прошлого года.

А "премиальный" — потому что как иначе назвать смартфон, который всем своим видом (в частности, "бровью" в верхней части экрана и вертикальным расположением сдвоенной камеры на задней панели) старается походить на самый новый и самый дорогой смартфон Apple, iPhone X.

Помимо достаточно производительного процессора Zenfone 5 оснащается 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, которую (если не жаль пожертвовать ради этого второй SIM-картой) можно дополнить microSD емкостью до 400 ГБ. Емкость аккумулятора новинки — 3300 мА*ч, разъем для зарядки — USB-C. О поддержке технологии QuickCharge в компании ничего не сообщают, однако известно, что процессор поддерживает ее 4-ю версию.

Пожалуй, самое интересное в новинке ASUS — это экран, точнее, его пропорции и форма. Да, во внешности безошибочно угадывается "яблочный" прообраз, хотя обои на официальном рендере Zenfone 5 подобрали так, чтобы "бровь" была максимально незаметной. Однако сам аппарат крупнее iPhone X (и примерно одинаков с прошлогодним Zenfone 4), поэтому рамки вокруг дисплея выглядят более узкими, а выступ в верхней части экрана — компактнее.

ASUS Zenfone 5 и iPhone X. Фото (с) The Verge

Да и как ему не быть компактнее? У iPhone X там помещается целый micro-Kinect для распознавания лица по десяткам тысяч точек, а у ASUS Zenfone 5 — только фронтальная камера, разговорный динамик, LED-индикатор и датчики (приближения, освещенности, цветовой температуры).

При этом сам 6,2-дюймовый экран рекордно "длинный": его пропорции, если не учитывать "бровь" — 19:9. Таким образом при просмотре широкоформатного видео выступ с камерами не "откусывает" часть картинки, как это бывает у iPhone X. Разрешение панели также нестандартное, на уровне FullHD, просто чуть больше по длинной стороне — 1080 x 2246, плотность пикселей – около 400 на дюйм.

ASUS ZenFone 5: камеры и искусственный интеллект

В ASUS особо подчеркивают возможности новинки, связанные с искусственным интеллектом — вернее, тем, что в компании решили так называть. Например, "эксклюзивная" функция AI Boost оптимизирует работу смартфона под нагрузкой, что выражается в более высокой производительности в играх и других ресурсоемких приложениях.

Камера Zenfone 5 использует новейший сенсор Sony IMX363 (такой же, по слухам, будет у Xiaomi Mi MIX 2S) — 12-мегапиксельный. Если в ASUS все сделают правильно по части программного обеспечения, то характеристики камеры (по крайней мере, основной из "дуэта") позволят ей делать отличные фото даже при слабом свете. У модуля объектив с апертурой f/1.8, 4-осевая оптическая стабилизация, а вторая камера с углом обзора 120 градусов обеспечивает съемку широкоугольных снимков.

Маркетологи ASUS решили, что лучшим способом подогреть интерес к новинкам будет запихнуть как можно больше функций, в том числе вполне привычных, под модный "зонтик" под названием "искусственный интеллект". В итоге заветный ярлычок "AI" получили и "бьютификация" селфи, и подбор оптимальных параметров камеры в зависимости от сцены, и автоподстройка цветовой температуры экрана (как True Tone в iPhone X), и давно опробованная Samsung функция, когда смартфон не выключает экран, пока пользователь смотрит на него.

Налицо очередная сокрушительная победа маркетинга над здравым смыслом. Если подходить к определению "искусственного интеллекта" в подобной манере, то в обладающие ИИ приборы можно смело записать любую, даже вполне аналоговую "автоматику" — от старого доброго термостата до клапана с поплавком, перекрывающего в нужный момент подачу воды в бачок унитаза.

ASUS Zenfone 5z и Lite: флагман и бюджетник

Анонсом основной модели в ASUS не ограничились. У смартфона будет "старший" брат, полностью идентичный базовой модели внешне и внутренне за исключением двух вещей. Во-первых, система-на-чипе здесь флагманская, Qualcomm Snapdragon 845. Во-вторых, аппарат в максимальной конфигурации получит 8 ГБ оперативной памяти, хотя будут и версии с 4 и 6 ГБ.

ASUS Zenfone 5 Lite

Младшая версия, Zenfone 5 Lite, уже использует другой дизайн. Хотя экран тоже "высокий", 18:9, но без выреза, диагональ — 6 дюймов, разрешение — 2160 x 1080. Система-на-чипе — Snapdragon 630 (такой, например, использует "середнячок" Nokia 7), 3 или 4 ГБ оперативной и 32 либо 64 ГБ встроенной памяти.

ASUS Zenfone 5 Lite

Фронтальная камера здесь на целых 20 мегапикселей, тыловая — на 16 (сенсор IMX376), при этом обе сдвоенные. Вспомогательные камеры помогают смартфону делать широкоугольные снимки. Смартфон получил аккумулятор на 3300 мА*ч, поддержку двух SIM-карт и NFC для бесконтактных платежей. Наконец, и Zenfone 5 Lite и старшие модели поддерживают разблокировку по лицу. Но при этом нужно понимать, что система полагается лишь на фронтальные камеры и поэтому есть риск, что ее обманут обычной фотографией.

ASUS ZenFone 5: цены и сроки появления в продаже

ASUS ZenFone 5 Lite появится в продаже первым — в марте, в апреле к нему добавится Zenfone 5, а самого мощного аппарата линейки (и единственного, для которого объявлена цена — от 479 евро) придется ждать до июня. Про цены и сроки появления смартфонных новинок ASUS в России также пока ничего не сообщается.