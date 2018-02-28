Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon сообщил о приобретении Ring — компании-разработчика интеллектуальных дверных звонков, подключаемых к интернету камер видеонаблюдения и других устройств для "умного" дома. По словам осведомленного источника The New York Times, фирма Джеффа Безоса отдала за стартап $1,1 миллиарда.

Самым известным продуктом Ring является смарт-звонок со спрятанной внутри видеокамерой, которая позволяет владельцу дома наблюдать, что происходит у входной двери. Смотреть, что творится за порогом, можно дистанционно — посредством мобильного приложения или "умного" динамика Amazon Echo Spot со встроенным экраном.

В США "умный" звонок продается за $179. Услуга видеотрансляции оплачивается отдельно. Месячная подписка обходится в $3, годовая — в $30.

Среди инвесторов Ring числились такие компании, как DFJ, Qualcomm, Goldman Sachs, Virgin Group и Kleiner Perkins. В марте 2016 года в стартап вложился венчурный фонд Grishin Robotics, учрежденный председателем совета директоров Mail.Ru Group Дмитрием Гришиным. Сделка с Amazon стала первым "выходом" организации. Сумма инвестиций и доля Grishin Robotics в компании не раскрывается. Также неизвестно, как много фонд заработал на продаже своего портфеля акций.

Выкупив Ring, Amazon сможет укрепить свое положение на рынке систем домашней безопасности и автоматизации, а также успешнее конкурировать с ADT, Comcast и Alarm.com. В конце прошлого года ритейлер начал предлагать в США новую услугу Amazon Key, в рамках которой курьеры могут в отсутствие хозяев открывать входную дверь, заходить в дом и оставлять там посылку.

Чтобы воспользоваться услугой, потребуется заказать комплект In-Home Kit за $250. Набор включает "облачную" камеру видеонаблюдения Amazon Cloud Cam с функцией ночного видения и записи Full HD, а также "умный" замок производства Kwikset или Yale. Для удостоверения адреса доставки и входа в помещение курьеры Amazon используют мобильные сканеры.