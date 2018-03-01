Миллионы просмотров на YouTube далеко не всегда означают высокие заработки. Согласно исследованию профессора Оффенбургского университета прикладных наук в Германии Матиаса Бертля, финансового успеха на ниве видеоблогинга добиваются единицы, а большая часть продолжает жить за чертой бедности, даже получая сотни тысяч просмотров.

Шанс стать суперзвездой на YouTube исчезающе мал, говорит ученый, подкрепляя свое мнение статистикой. Заработки на YouTube 96,5% людей, которые строят карьеру видеоблогера, ниже уровня прожиточного минимума (УПМ), определяемого правительством США в размере $12 140 в год на одного человека. Даже если ютьюбер попадет в 3% самых просматриваемых каналов, его рекламные доходы составляют около $16 800, что ненамного выше УПМ.

"Если вы снимаетесь в ТВ-сериалах на регулярной основе, то неплохо зарабатываете, — согласилась с выводами Бертля доцент кафедры коммуникаций Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле Элис Марвик. — Однако вы можете иметь полмиллиона подписчиков на YouTube и все еще работать в Starbucks".

Большую часть просмотров и рекламных долларов, сообщает Bloomberg, стягивают на себя единичные знаменитости. Как показывают данные Бертля, в 2016 году только 1% создателей контента на YouTube получал от 2,2 миллиона до 42,1 миллиона просмотров в месяц. Кроме того, топовые блогеры имеют возможность зарабатывать посредством других каналов (спонсорство, прямые продажи, акции).