Сооснователь Microsoft Билл Гейтс, в настоящий момент возглавлюящий благотворительный фонд имени себя и своей жены Мелинды, поделился своим мнением о криптовалютах, и оно оказалось весьма нелестным. Если коротко, Гейтс считает, что криптовалюты сеют смерть.

Мнением об анонимных цифровых деньгах экс-глава софтверного гиганта поделился в ходе сессии вопросов и ответов на онлайн-форуме Reddit. Пользователь Askur1337 спросил Гейтса, что тот думает о криптовалютах. Вот какой ответ он получил:

Главное свойство криптовалют — их анонимность. Я не думаю, что это хорошо. Способность правительства выявлять отмывание денег, уклонение от налогов и финансирование терроризма — вот это хорошо. В данный момент криптовалюты используют, чтобы покупать фентанил и другие наркотики, так что это редкая в своем роде технология, несущая смерть весьма непосредственным образом. Я думаю, что спекулятивная волна вокруг ICO и криптовалют супер-рискована для тех, кто пытается играть "в долгую".

На это пользователь dikkepiemel привел известный аргумент сторонников криптовалют: они не "ответственны" ни за что, за что не были бы "ответственны" наличные деньги. "Доллар США тоже используют, чтобы покупать фентанил и бог знает что еще", — написал он.

Гейтс ответил:

Да — анонимные наличные используют для такого рода вещей, но нужно присутствовать лично, чтобы передать их, что делает вещи вроде выплаты выкупа похитителям людей более сложными технически.

Основатель Microsoft — не единственная заметная публичная фигура, выступившая с критикой криптовалют. Миллиардер-инвестор Уоррен Баффет также предсказывал "плохой конец" людям, инвестирующим в них. Правда, Баффет говорил лишь о финансовой стороне вопроса.