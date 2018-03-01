Похоже, что китайские компании не только признали дизайн iPhone X, но и начали его копировать. На выставке в Барселоне обнаружили сразу три клона флагмана Apple, причем есть очень даже интересные. Начнем с ASUS. Тайваньцы в своей новой моделе практически полностью клонировали флагман Apple, не только внешне, но и добавили аналогичные нововведения по программной части.

Гендиректор корпорации признал, что смартфон и правда очень похож на iPhone, но отметил, что ASUS следит за тенденциями и дает пользователям то, что они хотят. В частности Zenfone 5 умеет снимать анимодзи и тоже разблокируется по лицу.

Но не все компании говорят о следовании тенденциям и желаниях пользователей. И тут отличаются классические китайский "ноунеймы". Павел Кушелев осмотрел стенд компании Ulefone. Подробности – в программе Вести.net.