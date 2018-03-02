Авторы популярного фотобенчмарка DxOMark провозгласили камеру флагманского смартфона Galaxy S9+, показанного Samsung 25 февраля, самой качественной на рынке. По результатам тестирования корейская новинка заработала 99 баллов из 100, сместив на вторую строчку бывшего лидера (98 очков), Pixel 2-го поколения от Google.

Эксперты назвали Galaxy S9+ лучшим инструментом для мобильной фотографии, который сейчас можно купить. На фоне конкурентов устройство показывало чрезвычайно низкий уровень шумов во всевозможных сценариях фотосъемки, вместе с этим сохраняя высокий уровень детализации и скорость наведения автофокуса.

Важные преимущества, особенно в условиях низкой освещенности, аппарату дает объектив с переменной апертурой. Возможность переключаться между диафрагмами f/1.5 и f/2.4, в зависимости от необходимости, позволяет S9+ вести качественную съемку при любых условиях. Новинка Samsung, сказали DxOMark, сохраняет больше деталей в тенях, в то время как Pixel 2, напротив, отдает приоритет светлым участкам в ущерб затемненным.

По словам исследователей, 2-кратный оптический зум S9+ снимает почти без потерь, а 4-кратное увеличение обеспечивает "беспрецедентное" качество картинки. Записывая видео, флагман быстро корректирует экспозицию и автофокус, а результат получается бесшумным и без тряски за счет того, что оба объектива S9+ поддерживают оптическую стабилизацию изображения.

У камеры S9+ нашлось только одно слабое место — небольшая дисперсия экспозиции, наблюдаемая при многократной съемке одной и той же сцены. Явным лидером по этому критерию остается Google Pixel 2, набирая 95 баллов против 91 у S9+.

В России старт продаж новинок назначен на 16 марта. Их уже можно заказать на официальном сайте Samsung. Galaxy S9 продается за 59 990 рублей, модель S9+ с 64 ГБ памяти — за 66 990 рублей, с 256 ГБ — за 74 990 рублей.