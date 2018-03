Instagram, став самым популярным в мире фотоприложением и одной из самых популярных соцсетей, не собирается останавливаться — на очереди "живое" общение между пользователями. В коде приложений Instagram и Instagram Direct для Android обнаружили файлы и значки, связанные с голосовыми и видеозвонками.

Об этом сообщает TechCrunch — с изданием соответствующими материалами поделился 14-летний читатель из Индии, Айшан Агарвал.

Позже другой пользователь обнаружил "следы" разрабатываемых новых функций и в iOS-приложении:

Instagram video chat is also coming to iOS (but it's clearly not ready just yet) https://t.co/JagC5ChC99 pic.twitter.com/vZjtrCtWwF