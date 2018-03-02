Команда Chrome Music Lab, входящая в состав экспериментальной лаборатории Google Creative Lab, выпустила простой музыкальный секвенсор Song Maker, при помощи которого можно поэкспериментировать с созданием собственных мелодий. Устанавливать ничего не нужно — программа работает прямо из браузера.

В Song Maker можно запрограммировать циклы из двух разных инструментов на выбор пользователя, сохранить их и поделиться с кем-нибудь другим. Секвенсор разделен на две секции: верхняя, самая большая, отвечает за основную часть мелодии, нижняя — за ритм.

Музыка создается путем расставления меток в нужной последовательности — делать это можно при помощи мышки, клавиатуры или пальца, в зависимости от устройства. Доступны и другие настройки: перемещая ползунки, можно выбирать темп, устанавливать диапазон октав, длину петли, частоту ударов в такт и прочее.

Google запустила Chrome Music Lab в 2016 году с целью "сделать обучение музыке немного более доступным". Из-под крыла проекта вышли такие инструменты, как Oscillators, позволяющий исследовать значения различных частот, растягивая мультяшных персонажей, и Sound Waves, позволяющий увидеть, как звуковые вибрации переносятся по воздуху.

В Сети можно найти много других браузерных редакторов для создания музыки. Например, в PIXELSYNTH можно превращать нарисованные пользователем эскизы в мелодию, в Arcade — создавать петли, нажимая на клавиши.