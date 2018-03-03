Новые смартфоны от Samsung, Sony и Nokia, пародии на iPhone X сразу от нескольких компаний и новая версия операционной системы, допущенной для использования на смартфонах российских чиновников: большая программа Вести.net на этой неделе посвящена итогам Всемирного мобильного конгресса (MWC) — главной ежегодной выставки мобильных технологий, завершившейся в Барселоне.

В этом выпуске:

— Основным событием Конгресса, как и было понятно заранее, стал анонс нового флагманского смартфона Samsung, Galaxy S9. Корейцы очень давно не представляли продуктов такого калибра — а флагманы Samsung традиционно становятся лидерами Android-семейства и именно их чаще всего противопоставляют новейшим "айфонам" — на общих выставках, предпочитая собственные мероприятия.

— У компании Sony традиционно получается сделать больше всех в области смартфонных камер, реализовав самые продвинутые технологии — но вот довести все до ума удается не всегда. В этот раз японская компания представила в Барселоне всего два устройства. Оба—флагманских, и оба — с совершенно новым языком дизайна.

— Nokia упрямо отказывается умирать в качестве смартфонного бренда, из небытия снова прорываясь к потребителю. И при этом не забывает козырять былой славой, представляя наряду с актуальными Android-смартфонами осовремененные версии легендарных телефонов прошлого.

— Главная отечественная IT-история недели тоже пересекается с MWC. "Ростелеком" стал совладельцем финской Jolla — разработчика мобильной операционки Sailfish, а также компании, которая занималась российской локализацией этой платформы.

— Apple на таких больших конференциях, как барселонская, никогда не бывает. Но присутствие ее здесь чувствуется явственно, вплоть до почти точных отражений.