Финский стартап Varjo представил на всемирном мобильном конгрессе в Барселоне то, что должно решить проблему низкого разрешения изображения в шлемах виртуальной реальности. Дело в том, что человеческому мозгу не хватает качества изображения даже в самых современных, например 4К дисплеях если они занимают все поле зрения человека.

Всякие 8 и 16К мониторы существуют только фактически в виде прототипов. Да и компьютер способный в режиме реального времени просчитывать картинку от таких дисплеев будет стоить очень дорого. Финны предложили компромиссный вариант решения проблемы фактически подручными средствами.

Компания OptoFidelity, которая более 10 лет создает всевозможное оборудование для тестирования, привезла в Барселону новый стенд для проверки реальных показателей шлемов VR. Когда говорят о задержке между поворотом головы и изменением изображения в шлеме виртуальной реальности, а это тот самый параметр, который в первую очередь влияет на реалистичность ощущения, но и на вероятность появления морской болезни, то данные для сравнения получают на специальных стендах. Проще говоря это голова манекена с моторчиками, у которой вместо глаз высокоточная камера. Подробности – в программе Вести.net.