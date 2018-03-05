У традиционного метода подмены фона в видео — когда ведущего снимают перед зеленой поверхностью, а потом при обработке заменяют все области зеленых пикселей другим изображением — появился полностью цифровой "конкурент". Над новой технологией, основанной на машинном обучении, работают в Google.

Называется разработка, описанная в блоге исследовательского подразделения поисковика, замысловато: "мобильная сегментация видео в реальном времени". Однако для пользователя все будет не сложнее, чем применить "художественный" фильтр к фотографии.

В настоящее время функция в статусе бета-версии уже тестируется небольшим числом избранных видеоблогеров на YouTube. В настоящее время работа функции ограничена форматом "историй" (да, дебютировавший в Snapchat и быстро скопированный Instagram короткий видеоформат успел добраться и до YouTube, здесь он называется Reels) Вот как результат выглядит для пользователя:

Пока что эффект работает не идеально — по краям силуэта ведущего время от времени проглядывает реальный фон. Тем не менее, технология многообещающая и легко можно представить, как в будущем, после доработки, ее распространят не только на "истории", но и на загружаемые видео и даже (если хватит вычислительных мощностей) на прямые трансляции.

Отметим, похожую технологию реализовала Apple в приложении камеры iPhone 8 Plus и iPhone X. Режим "потртретное освещение" позволяет добавлять к портретам (а в случае с iPhone X, оборудованному фронтальнйо камерой TrueDepth — и к селфи) эффекты профессионального студийного света или полностью затемнять фон изображения. Кроме того, в отдельном приложении Apple Clips реализована художественная обработка видеоселфи в реальном времени с эффектами переноса стиля и замены фона. Разработчикам Google удалось реализовать похожую технологию без применения сложных электронных компонентов, на одном только машинном обучении.