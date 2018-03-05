Голосовой помощник Cortana, разработанный Microsoft, будет интегрирован в мобильный почтовый клиент Outlook. Как пишет The Verge со ссылкой источник внутри компании, ассистентку "поселят" в iOS- и Android-версиях приложений.

Пользователи Outlook смогут прослушивать и надиктовывать текст, что будет особенно полезно во время автомобильных поездок. Cortana сможет зачитать как все содержимое почтового ящика, так и письма от отдельных контактов.

По информации издания, сотрудники Microsoft уже начали тестировать интеграцию помощника с мобильной почтой. Если обратная связь окажется положительной, новая функция сначала появится в бета-версиях, а после будет добавлена в публичные релизы Outlook для iOS и Android.

В качестве отдельного приложения Cortana вышла на мобильных платформах в конце 2015 года. За исключением ряда ограничений (помощницу нельзя вызвать фразой "Эй, Кортана"), работает она почти так же, как на Windows 10: пользователи могут узнавать погоду, диктовать напоминания, узнавать результаты спортивных соревнований, отслеживать авиарейсы и так далее.

Также пользователи могут просматривать фотографии, хранящиеся OneDrive, настраивать резервное копирование содержимого мобильного устройства в "облако" Microsoft, воспроизводить музыку. На русском языке Cortana "говорить" пока не умеет. Мобильные приложения также недоступны в России.