Специалисты Корейского института передовых технологий (KAIST) спроектировали гибридное устройство хранения энергии на водной основе, которое заряжается меньше чем за полминуты. Вместо легковоспламеняющихся органических растворителей новый источник питания задействует жидкие электролиты, что делает его экологически безопасным и надежным — загореться такая батарея не может.

Батарея будущего, изобретенная командой ученых под руководством Кан Ку Ёна, относится к типу проточных: в отличие от литий-ионных систем, она вырабатывает энергию за счет взаимодействия двух жидких компонентов, разделенных мембраной. Содержимое одного отделения циркулирует вокруг анода, другого — вокруг катода. Однако у "текучего" аккумулятора нового типа мембраны, обычно очень дорогостоящей и подверженной риску возгорания, нет вообще.

Инновация корейцев заключается в подборе материалов, обеспечивающих ускорение обмена, более высокую плотность и минимальное количество потерь энергии. Так, инженеры изготовили анод из полимерной цепи на основе графена, паутиноподобная структура которого дает большую емкость, катод — из наночастиц оксидов металлов.

В отличие от других проточных батарей, инновация KAIST показывает более чем в 100 раз большую плотность энергии и может перезаряжаться очень быстро. Как отмечает Phys.org, от маломощного зарядного USB-устройства "текущая" батарея может зарядиться за 20–30 секунд. По словам Ёна, изобретение подходят для применения в "портативных электронных устройствах", то есть в смартфонах и планшетах его можно будет увидеть уже довольно скоро.