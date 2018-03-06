Google тестирует новую функцию, которая может подменять фон при съемке видео. Как заявлено в блоге компании в мобильном приложении YouTube пользователи могут менять фон в реальном времени с помощью встроенных инструментов. При этом не важно использовать так называемый хромакей, это технология съемки, в которой применяется специальный студийный фон, обычно зеленый или синий.

Компания Light представила смартфон на основе электронной бумаги. У Light Phone 2, как сказано в описании, будет алюминиевый корпус, операционная система Light OS на основе Android и дополнительный функции вроде будильника и отправки текстовых сообщений. Подробности – в программе Вести.net.