Согласно статистике от Google россияне выходят в интернет с двух устройств одновременно и решительно уходят с "медленных" сайтов, а пенсионеров среди пользователей больше, чем подростков. Таковы выводы исследования российской интернет-аудитории, которое проводили компания Google и агенство Kantar TNS во втором квартале 2017 года.

Специалисты обзвонили и опросили 1 000 человек в возрасте 16+. Исследование открывает новые грани аудитории Рунета и частично подчеркивает уже озвученные другими исследователями тренды. Один из них – мобильность. Смартфоны стали основными устройствами для интернет-пользователей.

Также интересно, что пользователи старше 65 лет количественно превосходят молодежную аудиторию от 16 до 19 лет – 10% против 6%. Подробности – в программе Вести.net.