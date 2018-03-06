Коллекция картографического сервиса Google Street View ("Просмотр улиц от Google") пополнилась панорамными снимками тематических парков имени Уолта Диснея. Не выходя из дома, пользователи могут изведать волшебный мир "Аватара", окунуться во вселенную "Стражей Галактики", а также полюбоваться видами жилища Микки и Минни Маусов.

К виртуальному посещению доступны 11 парков Диснейленда, включая Epcot (тематика — международная культура и новшествам в сфере технологий), "Волшебные королевства", аутлеты, аквапарк, голливудские студии, "Диснеевский калифорнийский парк приключений". Во время прогулок можно рассмотреть все главные достопримечательности и зоны аттракционов.

Street View, с помощью которого можно посмотреть панорамные виды городских улиц, входит в состав Google Maps и Google Earth с 2007 года. Чтобы увидеть включить панорамный режим, требуется максимально приблизить карту или перетащить на нужную улицу оранжевого человечка с линейки масштаба. Съемку городских улиц и панорам Google ведет при помощи автомобилей или трехколесных велосипедов, оборудованных специальными камерами.

На картах Google нередко появляются самые удаленные и труднодоступные уголки нашей планеты. Ранее поисковик создал карты планет Солнечной системы и их спутников, оцифровал Международную космическую станцию (МКС), а также разрешил подняться на гору Монблан и заглянуть в жерло активного вулкана Амбрима, извергающего лаву.