Британская компания Dyson представила новую модель беспроводного (аккумуляторного) пылесоса — Dyson Cyclone V10. Устройство с новым двигателем V10 и переработанной конструкцией способно непрерывно работать без подзарядки до 60 минут — на 50% дольше, чем предыдущая модель и по эффективности работы, утверждают в компании, не уступает проводным пылесосам.

Производитель утверждает, что новый Dyson Cyclone V10 обеспечивает самую высокую среди аналогичных устройств мощность всасывания при эксплуатации — то есть с заполненным пылью и мусором контейнером. По сравнению с Dyson V8 Absolute максимальная мощность выросла на 20%.

Всего же у пылесоса три уровня мощности — на минимальном он может проработать 60 минут от одного заряда батареи, при этом устраняя большинство загрязнений за один проход. На максимальном время работы всего 10 минут, но мощность такова, что пылесос в ходе проведенного для Вестей.Hi-tech перед презентацией показа, "поднимал" за собой тяжелый ковер с длинным ворсом.

Для создания новой модели пылесоса пришлось разработать новый электродвигатель с цифровым управлением. V10 весит 125 граммов (против 225 граммов у V8), может раскручиваться до 125 000 оборотов в минуту (более 2000 оборотов в секунду) и обладает мощностью всасывания 290 аэроватт (V8 — 240 аэроватт). Снизить вес и повысить скорость вращения помогли новые композитные материалы — например, ось мотора сделана из керамики. А нарастить воздушный поток удалось благодаря новой форме и расположению лопастей крыльчатки. Сами лопасти толщиной 0,3 мм изготовлены из углеродного волокна.

Расположив двигатель вдоль оси штанги пылесоса, инженеры Dyson смогли повысить эффективность системы, снизить шум, а также реализовать новую систему очистки — чтобы полностью удалить мусор из контейнера, достаточно просто нажать на рычаг:

Предмоторный и постмоторный фильтры обеспечивают улавливание 99,97% частиц размером до 0,3 микрона. Весит пылесос без насадок 2,67 кг — на 40 граммов больше V8. Когда не пытаешься держать Dyson Cyclone V10 на весу вместе с предназначенными для "езды" по полу тяжелыми приводными насадками, работать пылесосом вполне комфортно. Насадки, предусматривающие очистку мебели, труднодоступных мест под потолком, салона автомобиля очень легкие. Время зарядки устройства составляет 3,5 часа.

По словам основателя и главы компании Джеймса Дайсона, разработка Dyson Cyclone V10 положила конец разработке другой категории продуктов. Dyson больше не будет вкладываться в создание новых моделей полноразмерных проводных пылесосов. По мнению производителя, беспроводная новинка справляется с очисткой ковров, гладких полов и труднодоступных мест не хуже традиционных моделей, а возросшая автономность позволяет Cyclone V10 полностью пропылесосить "на одном заряде" квартиру площадью порядка 100 кв.м.

Dyson Cyclone V10 поступает в продажу сегодня по цене от 39 990 рублей (V8 на старте продаж стоил 47 990 рублей). Доступны три варианта — V10 Motorhead, V10 Animal и V10 Absolute. В базовую комплектацию Motorhead, помимо пылесоса, зарядника и настенной док-станции, входят насадка с прямым приводом для мягких покрытий, щелевая насадка, а также комбинированная насадка для очистки неровных поверхностей. В комплектации Animal (43 990 р.) добавляется приводная мини-насадка, а также мягкая насадка-щетка. Наконец, в топовой версии Absolute (44 990 р.) покупатель получает также мягкую приводную насадку Fluffy для эффективной очистки твердых и гладких напольных покрытий.