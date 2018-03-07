Производитель электрических самокатов Segway откроет предзаказы на 2-колесный робоскутер Loomo, который может перевозить как своего владельца, так и его вещи. В отличие от других сегвеев, устройство обладает более просторной платформой для постановки ног или малогабаритного груза, а также более широкими и устойчивыми шинами, позволяющими ему двигаться по неровным поверхностям.

Самая интересная функция Loomo — режим "преследования", когда аппарат неустанно едет за хозяином и по команде снимает фотографии и видео. Чтобы его активировать, нужно перевернуть установленный по центру робота тачскрин на 90°. Аккумулятора Loomo хватит на поездку протяженностью 35 километров. Полностью батарея заряжается за три часа, отмечает Business Insider.

Пользователь, например, может приехать в магазин как на обычном гироскутере, после чего робот-"носильщик" поможет ему доставить покупки до дома. Управлять Loomo можно и дистанционно при помощи мобильного приложения. Чтобы использовать скутер в роли робота телеприсутствия, пользователь может вывести свое лицо на экран и разговаривать с другими людьми посредством встроенного динамика.

Работает Loomo на модифицированной версии Android, которая позволяет разработчикам создавать собственные приложения под устройство Segway и расширять его функции. За распознавание людей и сцен в режиме реального времени отвечает 3D-камера Intel RealSense с сенсором глубины, другие датчики позволяют "умному" скутеру объезжать препятствия.

Предзаказы на Loomo откроются на днях. На платформе Indiegogo новинка обойдется в $1300, в свободной продаже — на $500 дороже. Поставки планируется начать уже в мае.