IT-издания обсуждают утечку о возможном сотрудничестве двух конкурентов, которые еще совсем недавно выступали друг против друга в суде. Речь об Uber и Waymo.

Напомним, что в феврале закончилось длившееся больше года разбирательство компаний, в итоге сервис по заказу такси Uber и дочка Google, разработчик технологий для беспилотных авто, Waymo достигли соглашения. Сумма, которую Uber выплатила Waymo за прекращение дела не называется, но чаще всего озвучивают компенсацию в $245 млн.

И теперь когда такой конфликт окончательно улажен, руководители обеих компаний приступили к поиску возможностей как беспилотные технологии Waymo внедрить в систему Uber.

И еще из утечек. Xiaomi намерена вывести смартфоны на американский рынок до конца 2018 года. Подробности – в программе Вести.net.