BMW представила свое видение беспилотных автомобилей. Что важно, автомобили так называемого пятого уровня, то есть на самом деле полностью автономные и при этом почти неотличимы от обычных.

Филипп Трофимов испытал автомобили: "Все очень просто, берем телефон, открываем мобильное приложение и из него вызываем автомобиль. Автомобиль должен приехать и забрать нас, предполагается, что мы, например, вышли из магазина.

Второй удивительный момент – открыть машину из мобильного приложения нельзя. Для того, чтобы открыть машину нужно приглядеться к дисплею на боковом стекле, говорят это прототип поэтому видно не очень хорошо, обещают, что в серийных вариантах будет видно лучше. Но если присмотреться здесь есть кнопочка с замком, ее нужно нажать и держать, держать для того, чтобы не было случайных нажатий". Подробности – в программе Вести.net.