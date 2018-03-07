Многообещающей технологией Google Lens, ранее доступной исключительно на "гуглофонах" Pixel, могут воспользоваться все владельцы Android-устройств начиная с сегодняшнего дня. Как сообщила компания в твиттере, инструмент был включен в качестве функции приложения "Google Фото" и "Ассистента".

Google Lens "выкатывается" постепенно. На смартфоне должны быть установлены самые последние версии программ Google. "Скоро", сказали представители поисковика, технология придет и на iOS-устройства.

Rolling out today, Android users can try Google Lens to do things like create a contact from a business card or get more info about a famous landmark. To start, make sure you have the latest version of the Google Photos app for Android: https://t.co/KCChxQG6Qm

Coming soon to iOS pic.twitter.com/FmX1ipvN62 — Google Photos (@googlephotos) 5 марта 2018 г.

Технология обработки фотографий силами машинного обучения была представлена в прошлом мае на конференции Google I/O. Она использует алгоритмы компьютерного зрения для идентификации попавших в объектив камеры объектов и предоставляет информацию о них — можно даже рассматривать ее как появившиеся у искусственного интеллекта Google "глаза".

Вариантов применения масса: от определения незнакомых растений и просмотра отзывов о ресторане по его вывеске до автоматического подключения к Wi-Fi после установки нового роутера. В последнем случае камеру нужно направить на наклейку с именем сети и паролем по умолчанию, расположенную на роутере.

По аналогии, наведя камеру смартфона на вывеску, пользователь сможет получить всю необходимую информацию о заведении (время работы, меню, отзывы), или, сфотографировав архитектурный памятник, узнать больше о той или иной достопримечательности.