Многообещающей технологией Google Lens, ранее доступной исключительно на "гуглофонах" Pixel, могут воспользоваться все владельцы Android-устройств начиная с сегодняшнего дня. Как сообщила компания в твиттере, инструмент был включен в качестве функции приложения "Google Фото" и "Ассистента".

Google Lens "выкатывается" постепенно. На смартфоне должны быть установлены самые последние версии программ Google. "Скоро", сказали представители поисковика, технология придет и на iOS-устройства.

Rolling out today, Android users can try Google Lens to do things like create a contact from a business card or get more info about a famous landmark. To start, make sure you have the latest version of the Google Photos app for Android: https://t.co/KCChxQG6Qm

Coming soon to iOS pic.twitter.com/FmX1ipvN62