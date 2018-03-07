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Многообещающей технологией Google Lens, ранее доступной исключительно на "гуглофонах" Pixel, могут воспользоваться все владельцы Android-устройств начиная с сегодняшнего дня. Как сообщила компания в твиттере, инструмент был включен в качестве функции приложения "Google Фото" и "Ассистента".

Google Lens "выкатывается" постепенно. На смартфоне должны быть установлены самые последние версии программ Google. "Скоро", сказали представители поисковика, технология придет и на iOS-устройства.

Технология обработки фотографий силами машинного обучения была представлена в прошлом мае на конференции Google I/O. Она использует алгоритмы компьютерного зрения для идентификации попавших в объектив камеры объектов и предоставляет информацию о них — можно даже рассматривать ее как появившиеся у искусственного интеллекта Google "глаза".

Вариантов применения масса: от определения незнакомых растений и просмотра отзывов о ресторане по его вывеске до автоматического подключения к Wi-Fi после установки нового роутера. В последнем случае камеру нужно направить на наклейку с именем сети и паролем по умолчанию, расположенную на роутере.

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По аналогии, наведя камеру смартфона на вывеску, пользователь сможет получить всю необходимую информацию о заведении (время работы, меню, отзывы), или, сфотографировав архитектурный памятник, узнать больше о той или иной достопримечательности.

#искусственный интеллект #фото #Google #компьютерное зрение