Разрабатываемый ведущим российским поисковиком на основе Chromium "Яндекс.Браузер" начал защищать пользователей от скрытого использования сайтами ресурсов их компьютеров. Подобным атакам, целью которых обычно является майнинг ("добыча" криптовалют), в 2017-м подверглись 2,7 млн человек.

Об этом пишет в понедельник "Коммерсант" со ссылкой на представителей "Яндекса". Они рассказали, что "Яндекс.Браузер" теперь анализирует уровень загрузки процессора во время просмотра сайтов. Если нагрузка превышает стандартную, это может означать, что в сайт встроен майнинговый скрипт.

Получив такой сигнал, программа запускает проверку сайта на наличие спрятанного майнингового кода и блокирует его в случае обнаружения. Сам сайт при этом продолжит работать, но "воровать" вычислительные ресурсы компьютера больше не сможет. И не обязательно только компьютера — защиту от майнинга встроили не только в десктопную, но в мобильные версии "Яндекс.Браузера" для Android и iOS.

Как сообщили в "Лаборатории Касперского", за минувший год атакам майнеров через сеть подверглись 2,7 млн пользователей, в то время как годом ранее — в 2016-м — таких жертв было 1,9 млн. Наболее распространенными путями атаки является встраивание майнинговых скриптов в интернет-сайты, а также в пиратское ПО и контрафактные версии видеоигр. Специалисты российской антивирусной компании оценили заработки преступников на скрытом майнинге во второй половине 2017-го в несколько миллионов долларов.