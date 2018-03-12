На фестивале South by Southwest (SXSW), проводящемся в Остине, производитель аудиотехники Bose анонсировал собственные очки дополненной реальности. В отличие от Google Glass и других AR-гаджетов, накладывающих виртуальные объекты поверх реальных, новинка не имеет ни экрана, ни камеры: она "общается" со своим владельцем посредством звука, а не картинки.

С прототипом устройства, распечатанного на 3D-принтере, ознакомился редактор Mashable Рэйомнд Вон. По его словам, "суперлегкий" AR-гаджет Bose почти не ощущается на лице. Выглядит он как обычные солнцезащитные очки и не привлекает внимание, а вся его электроника, включая батарею, умещена внутри корпуса.

Аппарат располагает двумя узконаправленными динамиками, встроенными в прямо дужки, что позволяет слушать музыку незаметно от окружающих. Также, благодаря датчикам движения и GPS-координатам, поступающим со смартфона, "умные" очки Bose знают, в каком направлении смотрит человек. Взглянув, например, на здание, вывеску или уличный указатель, пользователь сможет получить описание, режим работы, отзывы и прочую контекстную аудиоинформацию.

Наконец, устройство способно реагировать на жесты головой. Например, при поступлении телефонного звонка пользователь может кивнуть головой, чтобы снять трубку, или покачать ею и сбросить вызов.

Производить "аудиоочки" своими силами Bose не будет: вместо этого компания учредит венчурный фонд объемом $50 миллионов и начнет выделять средства на построение экосистемы вокруг своей AR-платформы. С Bose уже согласились сотрудничать такие компании, как ASICS Studio, Strava, TripAdvisor, TuneIn и Yelp.