Специалисты из iFixit разобрали и изучили содержимое одного из главных смартфонов года — Galaxy S9+ от Samsung. По шкале ремонтопригодности аппарат удостоился средней оценки — 4 баллов из 10 (чем выше, тем легче починить). Для сравнения, Samsung Galaxy Note 8 заслужил столько же очков, Google Pixel XL 2-го поколения — 6, а Essential Phone от создателя Android Энди Рубина — всего 1 балл.

Ремонт S9+, сказали в iFixit, облегчает то, что многие его компоненты являются модульными, поэтому могут быть заменены независимо друг от друга. В то же время нужно приложить значительные усилия, чтобы отделить дисплей, намертво приклеенный к металлической раме, — сделать это можно только при помощи тепловой пушки.

Более того, замена экрана требует разбора всего устройства и демонтажа задней стеклянной панели, что увеличивает риск поломки в процессе ремонта.

Внутренности S9+ защищены двухсекционной пластиной, которая закреплена на шестнадцати винтах. Поменять батарею (3500 мАч), которая держится на толстом слое клея, тоже технически непросто. Для этого понадобятся "много тепла, рычажный инструмент, огнетушитель, ведерко с песком и нервная система вибраниума [металла из комиксов Marvel, используемого для создания щита Капитана Америки — прим. Вестей.Hi-tech]", подчеркнули умельцы.

Модель S9+, напомним, оснащена двойной основной камерой: "широкоуголкой" с двойной диафрагмой и 12-мегапиксельным телефотообъективом с фиксированной диафрагмой f/2,4. Несмотря на это, выяснили в iFixit, обе камеры размещаются на одной печатной плате с одним коннектором, а не двумя. Так, включая фронтальный "глазок" и сканер радужки, всего во флагмане Samsung задействуются сразу 4 датчика изображения.

В России старт продаж новинок назначен на 16 марта. Их уже можно заказать на официальном сайте Samsung. Galaxy S9 продается за 59 990 рублей, модель S9+ с 64 ГБ памяти — за 66 990 рублей, с 256 ГБ — за 74 990 рублей.