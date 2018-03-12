Компания Apple купила виртуальный киоск Texture (ранее известный как Next Issue), занимающийся продажей подписок на цифровые издания. Производитель "айфонов" выкупил стартап целиком, включая сотрудников, однако все его мобильные приложения (iOS, Android, Amazon Kindle Fire и Windows 8/10) продолжат работу без изменений. Финансовые условия сделки не разглашаются.

"Мы воодушевлены тем, что Texture, а также впечатляющий каталог журналов от многих ведущих издателей с мировым именем, присоединятся к Apple, — сказал старший вице-президент компании по интернет-сервисам и программному обеспечению Apple Эдди Кью. — Мы привержены принципам качественной журналистики, опирающейся на надежные источники, и позволяем журналам создавать красиво оформленные и интересные истории для пользователей".

Texture открывает читателям доступ к более чем 200 журналам и газет за месячную плату в размере $9,99. Взяв сервис под крыло, Apple, во-первых, сможет оживить приложение "Новости" и расширить ассортимент встроенного в iOS магазина электронных журналов, находящегося в несколько подзаброшенном состоянии. Во-вторых, после волны фейковых новостей, прокатившейся по Facebook, компания сможет позиционировать себя в качестве доверенного источника информации.

Вместе с этим, пишет TechCrunch, Texture мог быть куплен и просто ради того, чтобы не отставать от конкурентов. Собственный сервис по подписке в прошлом году запустила Amazon, а у Google уже давно есть собственный цифровой киоск в Google Play с разделами "Пресса" и "Книги".