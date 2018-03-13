Голосовой помощник Алиса, созданный "Яндексом", сможет осваивать новые "навыки" благодаря сторонним разработчикам. Для этого компания открыла платформу Алисы — "Яндекс.Диалоги" — для всех разработчиков.

Об этом сообщается в созданном сегодня официальном Telegram-канале "Яндекс.Диалогов". Любой, владеющий основами программирования, теперь сможет обучить Алису новым диалогам и с помощью такого чатбота привлечь пользователей к своим проектам. Например, голосовая помощница уже сейчас "обучаема" таким вещам как прием заказов и ответы на вопросы клиентов:

Кроме того, для Алисы можно создавать голосовые игры — причем это может быть не просто игра ради игры, но также и своего рода квест, помогающий определиться с покупкой.

Создаваемые для Алисы сторонними разработчиками дополнения называются "Навыки". С технической точки зрения навык — это интернет-сервис, в который от платформы "Яндекс.Диалоги" поступают распознанные реплики пользователя. Для запуска навыка служит созданное разработчиком активационное имя. Реплики пользователя передаются из "Диалогов" на сервер разработчика навыка, а тот отвечает заданным текстом (который Алиса может озвучивать пользователю), ссылками или подсказками.

Все новые навыки проходят модерацию и пока будут доступны лишь в бета-версии приложения "Яндекса" — так как сам сервис "Яндекс.Диалоги" пока находится в статусе беты. После доработки платформы навыки сторонних разработчиков станут доступны в основной версии поисковой программы. В данный момент несколько навыков уже разработаны компаниями-партнерами "Яндекса". Среди них — служба доставки цветов Flowwow, служба доставки пиццы "Папа Джонс" и рекрутинговый сервис HeadHunter.

Напомним, в конце января Google сообщила о планах в ближайшие месяцы выпустить русскоязычную версию своего голосового помощника Assistant. Американская компания призвала отечественных разработчиков уже сейчас начать создавать для "Ассистента" русскоязычные "действия" — Actions, аналог "навыков" Алисы и "умений" (Skills) Amazon Alexa.

Помимо помощницы от Яндекса из голосовых помощников крупных IT-компаний с русским языком в настоящий момент работает только "яблочная" Siri. О планах русификации Amazon Alexa и Microsoft Cortana в настоящий момент ничего не известно.