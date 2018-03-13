Стартап Kitty Hawk, финансируемый соучредителем Google и главой Alphabet Ларри Пейджем, с октября прошлого года тестирует прототипы самоуправляемого аэротакси на электрической тяге. В небе над Новой Зеландией, в частности, испытывается электросамолет Cora, который летает в горизонтальной плоскости, но взлетает и садится вертикально, как вертолет.

Cora, взмывающий в воздух подобно огромному мультикоптеру, обладает дюжиной роторов, питаемых от батарей, а размах его крыльев достигает 11 метров. Летает аппарат со скоростью до 150–180 км/ч, дальность полета на одной зарядке — около 100 км. Кабина самолета вмещает двух пассажиров, пишет The New York Times.

Проект Пейджа, который получит официальную сертификацию от государства, положит начало созданию коммерческой сети аэротакси в Новой Зеландии. Как ожидается, она будет сформирована в течение ближайших 3-х лет. "Перед нами поставлена амбициозная цель свести выбросы углерода к нулю к 2050 году", — сказала премьер-министр страны Джасинда Ардерн, подчеркнув, что "захватывающие проекты", подобно летающему за счет электричества Cora, помогут в реализации этой инициативы.

В США, где Федеральное агентство по гражданской авиации (FAA) пока с большой опаской смотрит на новые технологии, Kitty Hawk было бы намного сложнее получить разрешение на испытания аэротакси. Более прогрессивны в отношении воздушного транспорта страны Азии и Ближнего Востока. В феврале, например, китайский стартап Ehang объявил об успешном завершении летных испытаний первых в мире полностью автономных пассажирских квадрокоптеров.

В том же месяце прототип летающего такси испытала Airbus. Её разработка Vahana, обладающая длиной 6,2 метра и шириной 5,7 метра, а также функцией вертикального взлета (VTOL), поднялась на высоту 4,8 метра и зависла там на 53 секунды. Проекты "воздушного" такси также развивают Uber, немецкая Lilium Aviation, китайская Geely (материнская компания Volvo) и Daimler, которая финансирует проект гибрида вертолета и дрона Volocopter.