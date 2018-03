Предстоящий флагман Huawei P20 Pro, вероятно, окажется самым красивым среди имеющихся на рынке смартфонов. Судя по изображениям из твиттера, которыми поделился редактор издания WinFuture Роланд Квандт, модель с тремя камерами окрасят градиентом, плавно переходящим от зеленого к фиолетовому, а P20 покроют ярко-розовым цветом с желтым оттенком.

6/6. That's all I have for the P20 Pro. pic.twitter.com/clQa3ps7xZ