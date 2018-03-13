Предстоящий флагман Huawei P20 Pro, вероятно, окажется самым красивым среди имеющихся на рынке смартфонов. Судя по изображениям из твиттера, которыми поделился редактор издания WinFuture Роланд Квандт, модель с тремя камерами окрасят градиентом, плавно переходящим от зеленого к фиолетовому, а P20 покроют ярко-розовым цветом с желтым оттенком.

6/6. That's all I have for the P20 Pro. pic.twitter.com/clQa3ps7xZ — Roland Quandt (@rquandt) 12 марта 2018 г.

Оба устройства исполнят и стандартных расцветках, включая черную и синюю. "Облегченной" P20 Lite, по информации Квандта, также достанется обычный розовый цвет, без градиента.

Производители электроники редко экспериментируют с новыми цветами, предпочитая устоявшиеся белый, черный, серебристый и серый. В феврале редкое исключение сделала Essential, представив модель PH-1 в ярком цвете "морских глубин" (Ocean Depths).

Как ожидается, новинки Huawei будут показаны 27 марта на пресс-конференции в Париже. Самой дорогой, P20 Pro, прочат тройную камеру с объективами Leica, функцию 5-кратного зума, двойную вспышку и "челку" на лицевой панели в духе iPhone X.

Стандартной модели P20 приписывают "вытянутый" дисплей с соотношением сторон 18:9 и сканер отпечатков пальцев, встроенный в физическую кнопку "Домой". 3,5-миллиметровый аудиоразъем для подключения наушников исчезнет. Наконец, Lite-версии обещают 5,8-дюймовый экран с выемкой в стиле iPhone X, причем эта модель, возможно, сохранит аудиоразъем для наушников.

Huawei уже начала подогревать интерес к новинкам. Сегодня компания разместила несколько тизеров, намекнув на исключительно высокое качество фотосъемки P20:

Ранее Квандт сообщил, что P20 Pro обойдется в €899, "обычная" модель — в €670, P20 Lite — €369.