Концерн General Motors рассматривает возможность запуска новой услуги, в рамках которой автовладельцам разрешат сдавать свое транспортное средство в краткосрочную аренду. По информации осведомленных источников Bloomberg, пилотная программа стартует в начале этого лета.

"Airbnb для автомобилей" станет доступен посредством каршерингового сервиса Maven, принадлежащего американской корпорации. Обладатели марок GM смогут разместить частное объявление о сдаче своей машины в аренду и разделить доход с компанией.

Maven уже сдает машины водителям-частникам, а также сервисам по доставке еды и вызова такси, включая Uber и Lyft, однако всеми автомобилями владеет сама GM. Новая услуга позволит её "дочке" расширить парк, не привлекая дополнительных инвестиций.

То же, Airbnb сделала на рынке недвижимости, хотят повторить и другие компании, например Turo и Getaround. Их бизнес активно растет: за последние два года число пользователей, зарегистрированных на сайте Turo, выросло в пять раз — до 5 миллионов, а число объявлений — до 200 тысяч, сообщает агентство.

На фоне сокращения объемов продаж GM активно исследует новые рынки. В перспективе, компания может вообще отойти от производства автомобилей, став провайдером услуг.

В сферу интересов GM также входят беспилотные такси. В январе концерн представил машину-беспилотник Cruise AV, который представляет собой автономную версию гибридного электрокара Chevrolet Bolt. Если регуляторы США выдадут необходимые разрешения, "умный" автомобиль может выйдет на дороги уже в следующем году.

Cruise AV лишен не только руля и педалей, но и вообще каких-либо органов управления — в том числе кнопок, на которые может нажать пассажир. Машина даже сама открывает и закрывает двери.