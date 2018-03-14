Международный валютный фонд — организация, по сути своей являющаяся идеологическим антиподом биткоина и других децентрализованных криптовалют — выступила с идеями по их регулированию. По мнению управляющего директора фонда Кристин Лагард, поставить криптовалюты под контроль следует с помощью той самой технологии, которая лежит в их основе.

В официальном блоге возглавляемой ей организации Лагард изложила тезисы о возможных способах контроля над криптовалютами. Контроль такой, по ее мнению, необходим для предотвращения отмывания криминальных капиталов, финансирования терроризма и т.п. Лагард отметила, что можно было бы "бороться с огнем при помощи огня", использовав для регулирования криптоактивов те же самые инновации, которые обеспечивают их работу.

Например, по мнению Лагард, механизмы обязательной идентификации своих клиентов криптовалютными биржами могут сочетать биометрию, машинное обучение и криптографию. Это позволит полиции "идентифицировать подозрительные транзакции практически в реальном времени" и быстро реагировать, пресекая незаконную деятельность. Лагард также предложила использовать распределенные цифровые реестры для обмена информацией между регуляторами и участниками финансового рынка.

Распределенные цифровые реестры позволяют всем участникам операций записывать и верифицировать информацию без необходимости доверять друг другу, при этом храня всю историю операций с момента создания такого реестра (блокчейна). Участники операций идентифицируются в блокчейне цепочками цифр и букв, известных как адреса, напоминает издание Motherboard. Можно отследить движение средств с адреса на адрес, но (в идеале) нельзя узнать, кто скрывается за тем или иным адресом. Эта особенность блокчейн-технологии и основанных на ней криптовалют сделала их удобным инструментом для преступников.

Если, как предлагает Лагард, обязать биржи сопоставлять с каждым адресом биометрический идентификатор личности, а при помощи машинного обучения моментально выявлять подозрительные операции, анонимность криптовалют будет побеждена. Биткоин, задуманный его анонимным создателем как способ пошатнуть мировое господство международных финансовых организаций и крупных банков, с помощью лежащей в его основе технологии станет антиподом самого себя: идеальным инструментом для отслеживания людей и их финансовых операций. Криптоанархистская утопия превратится в антиутопию.