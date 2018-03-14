Компания Mozilla открыла для скачивания новую версию браузера Firefox. Основным новшеством стала функция, которая препятствует запросам сайтов на отправку push-уведомлений. Также программа позволяет автоматически отказывать страницам, спрашивающим разрешение на доступ к камере устройства, микрофону и геолокации.

Чтобы включить новую опцию, нужно зайти в "Настройки" -> "Приватность и защита" -> "Разрешения", возле пункта "Уведомления" нажать на кнопку "Параметры…" и поставить главку напротив "Блокировать новые запросы на отправку вам уведомлений".

"Это не позволит веб-сайтам, кроме перечисленных выше, запрашивать разрешение на отправку уведомлений", — отмечают разработчики. То же можно сделать для пунктов "Местоположение", "Камера" и "Микрофон". В то же время оговаривается, что блокировки могут нарушить некоторые функции веб-сайта.

Помимо возможности отключить раздражающие оповещения, Firefox 59 улучшает поддержку ввода при помощи стилуса, ускоряет рендеринг графики на "маках" и позволяет добавлять аннотации к скриншотам. Небольшие изменения также коснулись режима "инкогнито": при приватном просмотре ссылки автоматически очищаются от рефереров — так, чтобы пользователя было сложнее отследить.