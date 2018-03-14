Видеохостинг YouTube начнет сопровождать ролики, в которых обсуждаются конспирологические темы, ссылками на статьи в "Википедии" и другие сторонние источники. Эта мера, считает руководитель сервиса Google Сьюзан Войжитски, поможет бороться с распространением фейков и другой дезинформацией, которая может ввести зрителей в заблуждение.

Противоречивый контент — не редкость на YouTube. Особенно остро эта проблема встала в феврале, когда автор проекта Infowars Алекс Джонс и последовавшие за ним блогеры назвали убийство 17 человек в Паркленде инсценировкой и делом рук "тайной власти", а выживших учеников, критиковавших оружейное лобби, — актерами. Ранее конспиролог также отрицал факт массового убийства в школе "Сэнди Хук", считал, что высадка американцев на Луну была сфальсифицирована, а теракт 11 сентября организовали власти США.

В результате YouTube пришлось удалить сомнительные видео. Как заявила Войжитски на фестивале South by Southwest (SXSW) в Техасе, в скором времени сервис начнет прикреплять к не вызывающим доверия роликам ссылки на источники, "основанные на фактах". К таковым глава YouTube причислила "Википедию", хотя, исходя из открытого характера модели редактирования сайта, изложенная на нем информация нередко бывает ложной или устаревшей.

""Информационные подсказки", сказала Войжитски, будут показываться сразу под картинкой, над заголовком.

На SXSW ей задали вопрос, почему YouTube не может просто запретить публикацию видео на резонансную тематику — так же, как сейчас блокируется разжигающий ненависть контент. По словам руководителя видеосервиса, ненависть "более понятна", чем нечто истинное или ложное, а YouTube не хочет быть арбитром истины.