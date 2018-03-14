В этом году Google и Apple упустили места в первой двадцатке самых влиятельных компаний на рынке США. Производитель i-устройств, шедший в списке вторым два года назад, переместился с 5 сразу на 29-ю строчку, а крупнейший интернет-поисковик опустился с 8 на 28-е место.

Рейтинг — Reputation Quotient Ratings — ежегодно составляет аналитическая фирма Harris Poll. Оценки основаны на онлайн-опросах около 28 тысяч 800 американцев, проводившихся с 11 декабря по 12 января. Репутация бренда высчитывается по шести направлениям: социальная ответственность, видение, лидерство, финансовые показатели, продукты и сервисы, рабочее окружение и эмоциональная привлекательность.

Как объясняет глава Harris Poll Джон Герзема, уважаемость Apple и Google резко упала из-за отсутствия каких-либо значимых, прорывных продуктов, привлекающих внимание людей. Возглавившая список Amazon, например, времени не теряла: прошлым летом компания купила сеть магазинов органической еды Whole Foods, а в январе — запустила "умный" супермаркет без кассиров и продавцов.

За исключением 2015 года, фирма Джеффа Безоса лидировала в списке Harris Poll на протяжении пяти лет, отмечает Reuters. Сильно повлияла на умы людей Tesla Илона Маска — в феврале личный спорткар бизнесмена Tesla Roadster был отправлен в космос.

Продюсерская компания The Weinstein Co., основателя которой Харви Вайнштейна ранее обвинили в сексуальных домогательствах, заняла 99 место из 100. Замкнул список японский поставщик автозапчастей Takata. Его американская "дочка" TK Holdings была вынуждена подать на банкротство из-за того, что дефектные подушки безопасности, произведенные компанией, привели к гибели 22 человек.

Первая десятка рейтинга Harris Poll выглядит так:

1. Amazon.com

2. Wegmans Food Markets

3. Tesla Motors

4. Chick-fil-A

5. The Walt Disney Co

6. HEB Grocery Company

7. United Parcel Service

8. Publix Super Markets

9. Patagonia

10. Aldi