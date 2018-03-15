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Голосовой помощник "Алиса", разработанный российским поисковиком "Яндекс", теперь не требует установки дополнительного приложения на компьютерах с Windows. Сервис поселился внутри "Яндекс.Браузера".

Об этом сообщается в официальном блоге поисковика. "Алиса" в настольной браузерной версии умеет все то же, что и в мобильной — открывать популярные сайты, отвечать на простые запросы о погоде или пробках, имитировать живой диалог, играть в игры ("Города", "Верю — не верю" и т.п.) и пытается шутить. Ранее "помощница" была доступна пользователям Windows только в качестве отдельного приложения, который компания в дальнейшем развивать не планирует.

Но этим возможности помощницы, встроенной в "Яндекс.Браузер", не ограничиваются. "Алиса" умеет управлять не только браузером — например, по голосовой команде восстанавливать последнюю закрытую вкладку или очистить историю просмотров, но и самим компьютером: регулировать громкость аудиосистемы, запускать приложения вроде Word или калькулятора, открывать определенные разделы настроек системы (например, настройки экрана). Ассистент также может выключить компьютер.

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Как сообщает издание vc.ru со ссылкой на представителей "Яндекса", "Алисой" ежедневно пользуются несколько миллионов человек. Встраивание в браузер может увеличить этот показатель: по данным поисковика, его программу для просмотра сайтов ежедневно используют в среднем 18 миллионов человек, 8 миллионов из них — это аудитория мобильной версии.

Интересно, удастся ли российскому поисковику договориться с Microsoft о дальнейшей интеграции "Алисы" в Windows в качестве голосового ассистента по умолчанию — без необходимости устанавливать "Яндекс.Браузер". Учитывая, что Microsoft который год никак не обучит свою Cortana русскому, при этом еще в 2015-м встроила "Яндекс" в свою операционную систему, сценарий не кажется таким уж фантастическим.

#Яндекс/Yandex #браузеры #Яндекс.Браузер #голосовые помощники