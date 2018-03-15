Глава Tesla, SpaceX и буровой компании The Boring Company Илон Маск объявил об учреждении юмористической "медиаимперии". "Thud! Это название моей новой империи межгалактических средств массовой информации. Восклицательный знак необязателен", — пошутил бизнесмен в твиттере.

That’s the name of my new intergalactic media empire, exclamation point optional — Elon Musk (@elonmusk) 14 марта 2018 г.

"Совершенно очевидно, что комедия — это следующий рубеж после электромобилей, освоения космоса и интерфейсов мозг-компьютер, — потроллил Маск. — Не понимаю, как никто этого не замечает".

Угадать, когда предприниматель шутит, а когда говорит на полном серьезе, никогда нельзя. В декабре 2016-го Маск жаловался, что его раздражают пробки в Лос-Анджелесе и поэтому он решил прокопать туннель. В тот момент для многих это заявление прозвучало как шутка, однако впоследствии гендиректор Tesla учредил новую компанию The Boring Company, которая в самом деле взялась за бурение сети подземных автомагистралей.

Другой шуточный проект Маска — "самый безопасный огнемет в мире", который "гарантированно оживит любую вечеринку". "Когда наступит зомби-апокалипсис, вы будете счастливы, что приобрели огнемет. Сработает против орд нежити, или мы вернем ваши деньги!" — так предприниматель рекламировал новинку. По предзаказам фирма реализовала 20 тысяч единиц оружия, заработав на них около $10 миллионов.

Очередная задумка Маска тоже может быть вполне реальна. Известно, что в прошлом году бизнесмен нанял бывшего главного редактора сатирического издания The Onion Коула Болтона и исполнительного редактора Бена Беркли. Как пишет The Daily Beast, оба журналиста работают в Лос-Анджелесе над неким секретным проектом, финансируемым Маском, и приглашали к себе своих бывших коллег по самому крупному сайту фейковых новостей.