Независимые разработчики при участии "ВКонтакте" создали приложение "Знакомства", позволяющее участникам сообществ находить себе пару среди других подписчиков. Пользователи могут делиться информацией о себе, указывать свой пол и возраст, размещать фотографии, а также изучать анкеты других людей.

"Знакомства" работают по аналогии с Tinder: понравившуюся анкету можно "лайкнуть" либо отклонить, смахнув карточку. Если анкеты внутри паблика закончатся, пользователю предложат ознакомиться с профилями других людей, живущих в его городе.

Если два пользователя поставят взаимные "лайки", откроется чат, в котором они смогут пообщаться. Как сообщили представители "ВКонтакте", "Знакомства" могут быть добавлены в любую группу.

Платформа, позволяющая включать приложения внутри групп "ВКонтакте", появилась в 2016 году. В официальном каталоге доступно свыше 30 приложений, каждый месяц ими пользуются около 20 миллионов человек.