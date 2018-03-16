Компания Microsoft объявила об учреждении нового подразделения, которое займется привлечением разработчиков и издателей игр к "облачной" платформе Azure. Его возглавит Карим Чоудри — ветеран Microsoft с 20-летним стажем, курировавший разработку почтового клиента Outlook, DirectX и Xbox.

"Мы полагаем, что в мире появится два миллиарда геймеров, и наша цель — охватить каждого из них", — сказал Чоудри. Как пишет The Verge, топ-менеджер будет отчитываться напрямую Филу Спенсеру, руководителю игрового направления в Microsoft.

В частности, компания начнет рекламировать возможность стримить игры Xbox на другие устройства, чем уже давно занимаются Sony и Nintendo. По словам Чоудри, "Netflix для видеоигр" позволит "сделать контент доступным для всех, независимо от того, какими устройствами они пользуются".

К помощи "облачной" службы Microsoft уже прибегают несколько крупных издателей видеоигр. Azure, например, пользуется компания Ubisoft, чтобы синхронизировать тактический шутер Tom Clancy's Rainbow Six: Siege ("Осада") на ПК, Xbox и PlayStation 4. К виртуальным машинам и базам данных Azure также обращаются создатели игры Black Desert для мобильных устройств.