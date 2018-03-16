Компания Intel объявила о выпуске новых процессоров Core и Xeon 8-го поколения, устойчивых к уязвимостям Meltdown и Spectre. Исправленные чипы, а также уже вышедшие программные патчи "на 100%" защищают продукты Intel, вышедшие за последние пять лет, сообщил генеральный директор компании Брайан Кржанич.

По словам Кржанича, в новые чипы включены дополнительные слои защиты — "'защитные стены' между приложениями и уровнями пользовательских привелегий, создающие препятствия для злоумышленников". Исправленные чипы выйдут позднее в этом году, сказал он.

Первыми, отметил Кржанич, будут защищены Xeon Scalable (Cascade Lake) и чипы Core 8-го поколения, намеченные к релизу на вторую половину этого года.

Об уязвимостях Meltdown и Spectre, затрагивающих процессоры Intel и ARM64, а также некоторые продукты AMD, стало известно в начале января. Из-за ошибок, допущенных на аппаратном уровне, возможна кража данных, которые обрабатываются на устройстве в текущий момент, в том числе пароли, электронные письма и переписку в мессенджерах. Патчи в начале января выпустили Apple и Microsoft.