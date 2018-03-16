Компания Microsoft сделала браузер Edge доступным на планшетах Apple. Установить тестовую сборку приложения пока что может только ограниченный круг пользователей посредством TestFlight. Дата релиза финальной версии остается неизвестной.

Как пишет Том Уоррен из The Verge, ознакомившийся с бета-версией программы, в целом Edge для iPad работает как должно. Интерфейс браузера оптимизирован для большого экрана, у пользователей есть возможность сменить тему оформления со светлой на темную, а также продолжить просмотр на ПК с того места, где они остановились.

В то же время, компания пока не реализовала поддержку разделенного экрана, так что смотреть сайты, параллельно работая с другим приложениям, пока нельзя. Также пока не поддерживается синхронизация вкладок между iOS- и компьютерной версией Edge. Выход стабильной версии браузера для iPad ожидается в течение ближайших месяцев.

На "айфонах" Edge стал доступен в ноябре прошлого года. Программа сближает Windows-компьютеры со смартфонами Apple: пользователи могут отправлять с браузера на большой экран ПК сайты и просматривать их с того места, где остановились в прошлый раз, а также открывать на мобильных устройствах сохраненное на десктопе избранное, историю, список для чтения и электронные книги.

В качестве поисковой системы по умолчанию можно установить не только принадлежащую Microsoft Bing, но и любую другую, в том числе Google и Yahoo. Синхронизировать вкладки и блокировать рекламу мобильный Edge пока не умеет.